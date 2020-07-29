Президент Беларуси Александр Лукашенко созвал срочное совещание с членами Совета безопасности после задержания более 30 боевиков, которые хотели повлиять на выборы главы государства, передает БелТА.

Случившееся Лукашенко назвал «чрезвычайным происшествием» и заявил, что уже успел оценить реакцию российской стороны.

«Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит», — заявил Лукашенко.

Помимо этого, Лукашенко поручил своему пресс-секретарю Наталье Эйсмонт обратиться к российским СМИ, в частности Telegram-каналам.

«Чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты — хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну», — заявил он.

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