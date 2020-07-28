МИД России прокомментировал блокировку аккаунта телеканала «Царьград» и призвал международные организации и правозащитное сообщество отреагировать на произошедшее. Комментарий официального представителя ведомства Марии Захаровой опубликован на сайте МИД.

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В комментарии говорится, что YouTube также заблокировал аккаунты «ряда российских экспертов, придерживающихся взглядов, схожих с принципами редакционной политики „Царьграда“».

«Выбранный модераторами видео-платформы момент для ограничения вещания российского СМИ, продвигающего православные ценности, выглядит цинично», — заявили в ведомстве, отметив, что «решение Google — это очередной пример политической цензуры и нарушение свободы выражения мнений и принципа равного доступа к информации».

Minval.az