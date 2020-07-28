Мещанский районный суд Москвы арестовал лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова на 10 суток за организацию несогласованной акции, пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Василия Кушнира. 25 июля Удальцов провел встречу, участники которой подали заявления в Генпрокуратуру с требованием проверить ограничения на проведение митингов и пересмотреть дела политзаключенных.

После оглашения решения суда политик объявил голодовку, сообщил адвокат. Он настаивает, что встреча проходила в формате не митинга, а индивидуальной подачи обращений в Генпрокуратуру.

В протоколе Удальцову вменили публикацию постов во «ВКонтакте» с призывами выходить на акцию 25 июля в центр Москвы с лозунгами «За Грудинина! За Хабаровск! За свободу!». Оппозиционер публиковал предостережение прокуратуры по этому поводу.

27 июля Удальцова задержали на выходе из подъезда. По словам координатора «Левого фронта», полицейские сказали ему, что «это как-то связано с Хабаровском».

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