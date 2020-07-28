Алексей Навальный зарабатывает в среднем 453 тысячи рублей в месяц. Об этом написал политик на своей странице в интернете и опубликовал собственную налоговую декларацию. Он сделал это после обещания журналистки RT Екатерины Винокуровой назвать свою зарплату, если Навальный расскажет о своих доходах.

Навальный рассказал, что на него оформлено ИП, и весь доход ему приносит работа по юридическим договорам. Сейчас основной источник его дохода — бизнесмен и благотворитель Борис Зимин, семья которого основала фонд социальных инвестиций «Династия». В 2015 году фонд признали иностранным агентом, Зимины решили его закрыть. В декабре 2019 года в интервью Елизавете Осетинской политик говорил, что юридически сопровождает фонд в ЕСПЧ и каждый месяц получает за это зарплату.

Также Навальный подчеркнул, что не получает денег в ФБК и сам жертвует деньги фонду.

«Сами понимаете, если бы хоть копейка ваших пожертвований оказалась бы у меня, уже миллион разоблачающих фильмов вышло», — написал политик.

Minval.az