Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 28 июля, заявил, что бессимптомно перенес коронавирус, пишет БЕЛТА.

«Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно», — сказал Лукашенко на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД.

«Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус», — добавил Лукашенко.

Лукашенко не уточнил, когда именно переболел, добавляет РИА Новости. «Сообщения о болезни президента появлялись весной, но тогда белорусские власти их опровергали», — пишет агентство.

Судя по расписанию на официальном сайте Лукашенко, он проводит рабочие встречи и совещания практически ежедневно. На фотографиях, опубликованных на сайте, Лукашенко везде присутствует без защитной маски.



Minval.az