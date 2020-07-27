Нашествие одичавших верблюдов напугало жителей сел Оранжереи, Федоровка, Ниновка Икрянинского района Астраханской области.

По словам местных жителей, верблюды проявляют немотивированную агрессию: ломают заборы и рушат газопроводы. Особенно агрессивны их детеныши: контакт глаз воспринимается ими как проявление недобрых намерений и служит поводом для нападения. Люди потребовали от местных властей защитить их от произвола животных.

Заместитель главы Икрянинского района Александр Степанов поведал, что изначально верблюдоводством занимался местный пенсионер, однако в силу возраста он не смог содержать стадо. В итоге его подопечные разбрелись, расплодились и теперь вольно живут в округе, передает «Интерфакс».

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