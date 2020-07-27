Вопрос о возвращении российских пограничных войск на таджикско-афганскую границу не стоит на повестке дня таджикско-российских отношений, заявил министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин на пресс-конференции в Душанбе в понедельник.

«Мы не рассматривали этот вопрос, и в последние годы этот вопрос не стоял на повестке дня», — сказал министр, комментируя заявление МИД РФ о готовности Москвы в случае запроса таджикской стороны рассмотреть вопрос о направлении российских пограничников для усиления таджикско-афганского участка границы.

Таджикский дипломат, слова которого приводит «Интерфакс», заявил, что ситуация на границе с Афганистаном «остается напряженной», но она строго контролируется таджикскими и афганскими силами.

«Группы боевиков неоднократно совершали атаки на правительственные посты в различных районах провинции Бадахшан и других провинциях северной части Афганистана. Мы внимательно следим за ситуацией в этих районах Афганистана и принимаем все необходимые меры по недопущению дальнейшего проникновения на территорию Таджикистана боевиков различных террористических и экстремистских групп», — сказал глава МИД Таджикистана.

«В целях защиты наших границ мы установили тесное и эффективное сотрудничество между правоохранительными органами и органами безопасности двух государств — Таджикистана и Афганистана. Ситуация на афганско-таджикской границе строго контролируется», — заявил Мухриддин.

Minval.az