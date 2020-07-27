В Азербайджане будут созданы новые водохранилища.

Это отражено в подписанном сегодня президентом Ильхамом Алиевым «Плане мероприятий по обеспечению рационального использования водных ресурсов на 2020-2022 годы».

Согласно документу, водохранилища, предназначенные для накопления вод горных рек, должны быть созданы в соответствии с рельефом:

1. Алинджачайское водохранилище

2. Гудиялчайское водохранилище

3. Вялвялячайское водохранилище

4. Гарачайское водохранилище

5. Гусарчайское водохранилище

6. Агсучайское водохранилище

7. Турянчайское водохранилище

8. Енгиджайское водохранилище

9. Виляшчайское водохранилище

10. Зейямчайское водохранилище.

ОАО «Azmelsutəsərrüfat», Министерство экологии и природных ресурсов, Министерство по чрезвычайным ситуациям в 2020-2021 годах должны обеспечить подготовку технико-экономического обоснования и осуществление проектирования с целью увеличения водных ресурсов в стране и создания водохранилищ в соответствии с рельефом для накопления вод горных рек.

Minval.az