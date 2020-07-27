В Баку арестован нарушитель требований карантинного режима.

Член Коллегии адвокатов, адвокат Адвокатского бюро «Меркез» Надиров Эльчин Захир оглу был задержан за нарушение требований карантинного режима. В его отношении был составлен протокол по статье 211 Кодекса об административных проступках (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов). Протокол был отправлен для рассмотрения в Хатаинский районный суд.

На процессе, проведенном в Хатаинском районном суде под председательством судьи Лалы Рагимли, Э.Надиров был арестован в административном порядке на 1 месяц, передает АПА.

Адвокат остался недоволен решением суда и подал апелляционную жалобу. Бакинский апелляционный суд не удовлетворил его жалобу и оставил без изменения решение суда первой инстанции.

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