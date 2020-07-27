25 июля около 04:00 на территории Ясамальского района столицы Зумруд Садыговой (1994 г.р.) и ее сожителю Исмаилу Гамидову (1987 г.р.) были нанесены многочисленные ножевые ранения.

Как сообщили в прокуратуре Ясамальского района, сотрудники прокуратуры провели осмотр места происшествия.

В ходе расследования появились основательные подозрения в том, что Садиг Садыгов (1996 г.р.) в ходе конфликта ударил ножом свою сестру Зумруд Садыгову и ее сожителя Исмаила Гамидова.

По факту в прокуратуре Ясамальского района возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.2.7 (попытка умышленного убийства двух или более лиц), назначены экспертизы. В результате проведенных мероприятий в Садиг Садыгов был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Ведется расследование.

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