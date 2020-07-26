В Магнитогорске пятилетний мальчик выпал из окна многоквартирного дома на седьмом этаже и остался жив, сообщает интернет-портал 74.ru со ссылкой на городскую администрацию.

«Родители в это время собирали в соседней комнате мебель, дедушка спал, а ребенок находился в комнате вместе со старшими братьями», — сообщили местные власти.

По предварительным данным, ребенок сам открыл окно и выпал. Ребенка обнаружил сосед.

Мальчик получил множественные травмы и был госпитализирован в реанимацию. К расследованию случившегося подключилась полиция.

Minval.az