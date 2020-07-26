Бывший премьер-министр Грузии и миллиардер Бидзина Иванишвили продолжает в Сингапуре судебное разбирательство со швейцарским банком Credit Suisse, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Bloomberg. Предприниматель подал против одной из «дочек» банка иск на $300 млн. Ранее господин Иванишвили потерял более $100 млн из-за действий бывшего менеджера банка Патриса Лескодрона.

По информации агентства, миллиардер получил право подать иск после того, как Верховный суд Сингапура отклонил аргументы Credit Suisse. Банк указывал на сложности с опросами свидетелей и получение сингапурскими следователями документов, защищенных швейцарской банковской тайной.

Иск предъявлен одному из сотрудников «дочек» банка. Предприниматель полагает, что Credit Suisse был в курсе махинаций одного из своих бывших менеджеров, но ничего не предпринял, чтобы не допустить этого. «Иванишвили, грузинский миллиардер, который сделал свое состояние на банковском деле и электронике, имеет средства для продолжения борьбы, а также возможности для этого по всему миру, учитывая, что у него были инвестиции в Credit Suisse, так далеко, как Новая Зеландия и Бермудские острова»,— отмечают журналисты Bloomberg.

Патрис Лескодрон уже признал свою вину, а его дело было передано в суд в июне 2017 года. Согласно расследованию, господин Лескордон без ведома господина Иванишвили переводил деньги со счетов грузинского бизнесмена на счета других клиентов, чтобы погасить их убытки. Всего за четыре года (с 2007 по 2011) нелегально были переведены $89 млн, €24 млн и 9 млн швейцарских франков.

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