Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонные переговоры, инициатором выступила украинская сторона.

Зеленский и Путин обсудили урегулирование ситуации на Украине, позитивно оценили дополнительные меры по прекращению огня в Донбассе и подчеркнули важность их соблюдения. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Администрация главы Украины сообщила, что Владимир Зеленский во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным затронул вопрос освобождения удерживаемых на территории России украинских граждан.

Зеленский в ходе беседы отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинцев, находящихся в Крыму и других регионах РФ, а также в Донбассе.

Стороны акцентировали внимание на необходимости успешной реализации договоренностей, достигнутых четырьмя лидерами в Париже на «нормандском саммите». Также в контексте разговора обсуждалась важность проведения следующего саммита «нормандской четверки» в Берлине.

Minval.az