Обнародован прогноз погоды на 27-30 июля.

Согласно сообщению Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, 27-30 июля в Баку и на Абшеронском полуострове будет дуть порывистый северо-западный ветер.

Скорость ветра составит 15-18 м/с, временами будет достигать 20-23 м/с.

Температура воздуха 29-30 июля по сравнению с предыдущими днями снизится на 3-5 градусов.

27-28 июля в некоторых северных и западных районах Азербайджана, а с 29 по 31 июля в большинстве районов республики пройдут грозы, временами дожди, местами ливни, возможен град.

Ветер западный со скоростью 15-20 м/сек, местами с усилением до 23-28 м/сек.

29-30 июля температура опустится на 5-7 градусов. В реках поднимется уровень воды, в некоторых горных реках Большого и Малого Кавказа ожидаются кратковременные сели.

Minval.az