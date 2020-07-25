C 00.00 24.07.2020 до 00.00 25.07.2020 858 человек, находившихся в транспортных средствах, были привлечены к ответственности по статье 211.1 Кодекса об административных проступках, а 83 человека — за неиспользование средств индивидуальной защиты в такси и автобусах по статье 211.2 за нарушение ужесточенного карантинного режима, введенного на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Евлаха, Масаллы, Мингячевира, Джалилабада, а также Абшеронского, Бардинского, Хачмазского, Геранбойского, Гёйгёльского , Сиязанского и Шекинского районов.

В целом, к административной ответственности был привлечен 941 участник движения.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

За указанный период с поста, расположенного на 52 км дороги Баку-Губа, возвращены 60 транспортных средств, в том числе 80 — в направлении районов, 115 — в направлении столицы.

С поста, расположенного на 31 км дороги Баку-Шамахы-Евлах возвращены 95 транспортных средств, 25 — в направлении районов, 130 — в направлении столицы.

С поста, расположенного на 65 км дороги Баку-Газах-Грузия возвращены 520 транспортных средства, в том числе 200 — в направлении районов, 320 — в направлении столицы.

Всего, согласно сообщению ГУГДП возвращены 870 транспортных средств.

Minval.az