«Как мне сообщили, во многих местах есть незаконные подключения к водным линиям, и никто за это не отвечает. Во-первых, такие подключения незаконны, этого нельзя допускать. Во-вторых, как мне сообщили, в некоторых хозяйствах используется излишнее количество воды, тогда как другим хозяйствам ее не хватает. Поэтому здесь тоже нужен действенный механизм контроля — как визуальный, так и электронный».

Об этом 23 июля в заключительной речи заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на совещании в видеоформате, посвященном состоянию водного хозяйства.

Глава государства отметил, что в настоящее время существуют специальные устройства, которые, к примеру, сразу же сигнализируют, если давление в трубах упало: «Поэтому здесь тоже должны применяться самые современные системы, чтобы электронизировать этот вопрос для его отражения в едином информационном портале, информационной системе. Тогда вы увидите: если на том или ином участке давление упало, значит есть незаконные подключения. Этого категорически нельзя допускать».

Президент отметил, что все эти незаконные подключения в скором времени должны быть устранены: «К этой работе необходимо подключить местные и центральные исполнительные органы, а если понадобится – правоохранительные органы, чтобы положить здесь конец хаосу. Самое ужасное, что никто за это не отвечает. Нет никакого механизма наказания против незаконных подключений, никакого механизма контроля, так как все структуры считают, что это не их дело. Значит, если бы не работала комиссия, если бы я ее не создал, не выявил это, то это так бы и продолжалось. Поэтому этот вопрос в скором времени обязательно должен быть решен», — цитирует главу государства АПА.

«Необходимо принять комплексные меры для резкого снижения потерь. Конечно, основной источник потерь – земляные каналы, но не только. Потери допускаются и на других стадиях. В некоторых случаях эти потери искусственно раздуваются. Бывает и так, что потерь нет, но объем воды списывается на потери. Как мне сообщили, и здесь достаточно широко распространены негативные явления. Поэтому, во-первых, мы должны сократить потери, потому что 40-50 процентов потерь – это невыносимый уровень. Еще раз хочу сказать: если потери будут устранены, то у нас достаточно водных источников и водных ресурсов», -заявил Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что крупные средства вкладываются в проекты питьевой воды, мелиорации: «Сегодня есть современные технологии. Кроме того, имеются новые технологии по продлению срока эксплуатации труб, их надо использовать. Однако эти потери словно кому-то выгодны, так как там, где есть потери, нет учета. На потери можно списать все, что угодно. Поэтому в отдельной программе должно быть специальное направление, необходимо составить график – какими темпами пойдет снижение потерь, в каком году до какого уровня упадет, а если не упадет, то руководители отвечающих за это структур должны быть наказаны. А то из года в год я слышу: потери, потери. Ну хорошо, есть потери, но есть и путь их предотвращения. Неужели за эти годы нельзя было найти этот путь?! Значит, кто-то заинтересован в этих потерях. Пусть каждый сделает вывод.

Прозвучали предложения о сборе вод горных рек. Поддерживаю это. Уже проведен широкий анализ ресурсов, имеющихся в наших горных реках. Поэтому обязательно должны быть рассмотрены вопросы строительства водоемов, небольших водохранилищ и подключения горных рек к нашим основным водным линиям. Считаю, что мы можем проделать эту работу в короткий срок. Опять же нужен действенный механизм контроля».

Minval.az