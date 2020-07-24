Экс-форвард сборной Азербайджана по футболу Бранимир Субашич высказался касательно недавней информации в СМИ о том, что Сербия, уроженцем которой он является, была вовлечена в переправку оружия в Армению в ходе недавних боестолкновений на товузском направлении границы в результате очередной армянской провокации.

«Да, я слышал об этом. Если честно, поначалу не поверил и стал искать в источниках. До сих пор не верится, что такое могло случиться. Я поинтересовался у знакомых, работающих в одном из министерств, почему наша страна пошла на такое. Говорю вам со всей искренностью, я до сих пор не хочу верить, что такое произошло. Между Азербайджаном и Сербией хорошие и дружеские отношения. Не хочу верить в то, что моя страна вооружала Армению. Если это правда, то это очень странное и непонятное решение. Это неправильный и постыдный поступок», — цитирует «Азериспорт» Субашича.

Minval.az