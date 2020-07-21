Фильм “Степняк” азербайджанского режиссера Шамиля Алиева завоевал призы кинофестивалей в Великобритании, Сингапуре и Индии. В целом, киноработа завоевала шесть трофеев.

Как говорится в сообщении Министерства культуры, фильм был признан лучшим на Лондонском кинофестивале “Falcon International Film Festival” в июне, на кинофестивале “World Film Carnival”, состоявшемся в мае-июне нынешнего года в Сингапуре, а также на фестивале “Rosebud International Film Festival” в Индии.

На кинофестивале “Panjim International Film Festival” в Индии фильм Шамиля Алиева удостоился призов в трех номинациях – лучший художественный фильм, лучшая режиссура и лучшая продюсерская работа.

В связи с пандемией коронавируса победители были объявлены в режиме онлайн.

Автором сценария фильма является Видади Гасанов, оператор – Рафик Гулиев, продюсер М.Гатамов, художники-декораторы – Рафик Насиров и Ибрагим Аминов. В фильме задействованы актеры Видади Гасанов, Бахруз Вагифоглу, Джавидан Мамедов и другие.

Minval.az