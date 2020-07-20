Триатлет сборной Азербайджана Ростислав Певцов отпраздновал победу на открытом чемпионате Украины на олимпийской дистанции.

Две недели назад он принял участие в аналогичном соревновании, но в зачете по спринту, где занял второе место. Теперь же Певцов отличился на олимпийской дистанции, опередив всех соперников, отмечает «Азериспорт».

Для нашей команды выступление на Украине стало этапом подготовки ко второй половине сезона. В данный момент команда готовится к чемпионату Европы, который пройдет 28-30 августа в Тарту (Эстония).

Следует отметить, что в данный момент сборная Азербайджана по триатлону является единственной из всех видов спорта, кто выступает и завоевывает медали на международной арене в период пандемии.

Minval.az