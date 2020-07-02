Саудовская Аравия пригрозила разжечь ценовую войну на нефтяном рынке, если члены соглашения ОПЕК+ не компенсируют объемы сокращений по добыче, обязательства по которым они не выполнили ранее, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов.

По их словам, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в последние недели выдвинул ультиматум, попросив Анголу и Нигерию представить подробные планы по дополнительным сокращениям, которые компенсируют невыполненные ими обязательства в первые месяцы действия соглашения.

Жесткая позиция фактического лидера ОПЕК может привести к новым проблемам в Организации стран-экспортеров нефти. Это происходит спустя несколько месяцев после того, как Саудовская Аравия вела ценовую войну с давней союзницей на рынке нефти, Россией, из-за разногласий по поводу того, как обеспечивать нефтью мировые рынки во время распространения коронавируса.

Это решение, принятое в начале марта, вызвало немедленный обвал цен на нефть, которые упали на 25% в США — до их самого низкого уровня с 2016 года. Резкий крах заставил Саудовскую Аравию, Ирак, Нигерию и другие нефтедобывающие страны задуматься о сокращении бюджета, в то время как производители в США начали сокращаться свои расходы. В апреле саудиты и россияне решили свои разногласия, присоединившись к усилиям 23 стран по сокращению производства на 10% для повышения цен. Альянс продлил соглашение 6 июня.

Во время видеоконференции министерского комитета ОПЕК+ 18 июня министр энергетики Саудовской Аравии дал понять, что королевство будет продавать свою нефть со скидкой, чтобы «подорвать» Анголу и Нигерию, после того, как представители их делегаций заявили, что они не готовы принять конкретные меры по ограничению, говорят делегаты. «Мы знаем, кто ваши клиенты», — приводят собеседники издания слова принца.

Министерство нефти Анголы и министр нефти Нигерии Тимипре Сильва не ответили на просьбы о комментариях. Пресс-секретарь министерства энергетики Саудовской Аравии заявил, что не может немедленно это прокомментировать, отмечает «Интерфакс».

Ангола и Нигерия в основном продают свою легкую и дорогую нефть в Китай и Индию. На эти рынки относительно легко воздействовать, ценовую войну в Китае будет тяжело удержать, и она может легко повлиять на мировые цены, отмечает издание.

Цены на нефть восстановились после разгромного падения в апреле, но остаются относительно низкими. В последние дни Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что африканские производители окажутся в числе наиболее пострадавших из-за низких цен на нефть после многих лет недостатка инвестиций и перерасхода.

«Если цены на нефть сохранятся в диапазоне $30-40 за баррель, африканским экспортерам нефти придется столкнуться с трудными бюджетными проблемами», — сказал Абебе Аэмро Селассие, директор африканского департамента фонда на конференции во вторник.

После саудовско-российской размолвки отношения в рамках ОПЕК остались напряженными. Министр нефти Анголы Диамантино Азеведо отказался отвечать на звонки принца Абдулазиза и отказался присутствовать на встрече 18 июня после того, как саудиты запретили африканскому коллеге участвовать во встрече в прошлом году, сообщили делегаты. Когда он послал своего советника на веб-конференцию, министр энергетики Саудовской Аравии сказал последнему, что ему не разрешено присутствовать, сказали они.

Ссора особенно проблематична, потому что Ангола собирается возглавить ОПЕК в следующем году в рамках ротации председательства, сказал один из делегатов.

В попытке восстановить отношения принц Абдулазиз теперь обращается за помощью к своему младшему брату, наследному принцу Саудовской Аравии Мохаммеду бен Сальману. В понедельник наследный принц позвонил нигерийскому президенту Мохаммаду Бухари и попросил его помочь примирению с Анголой, сообщили делегаты. Официальное агентство Саудовской Аравии Саудовской SPA отметило, что оба они обсуждали соглашение ОПЕК+, но не сообщили подробностей.

Пресс-секретарь президента Нигерии не ответил на запрос о комментариях.

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