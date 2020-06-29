Израильские ученые обнаружили причину серьезных осложнений и смерти у пациентов с коронавирусом, а также способ её лечения. Об этом сообщила исследовательская группа в медицинском центре Университета Хадасса в Эйн-Керем, передает портал Mignews.com.

По крайней мере, у 30% пациентов с коронавирусом скапливаются сгустки крови, которые блокируют поток крови к почкам, сердцу и мозгу, а также к легким. У пациентов, у которых образуются эти сгустки, наблюдается повышенный уровень белка альфа-дефензина, объяснил доктор Абд Алрауф Хигави.

Команда исследователь изучила более 700 образцов крови от 80 пациентов, которые были госпитализированы в медицинский центр Хадасса во время первого пика вспышки коронавируса в Израиле. Результаты показывают, что альфа-дефензин ускоряет образование сгустков крови, что может вызвать легочную эмболию, сердечные приступы и инсульт.

Кроме того сгустки крови в альвеолах могут привести к респираторному расстройству и в конечном итоге к интубации.

Хигави, который изучал проблему этих образований около 30 лет, сказал, что его команда готова начинать прописывать препарат колхицин пациентам с коронавирусом. По его словам, он помогает разжижать сгустки крови в крови человека.

Колхицин — это одобренный препарат, используемый для профилактики и лечения приступов подагры, вызванных избытком мочевой кислоты в крови.

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