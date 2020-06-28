Беларусь является единственным оставшимся у России союзником, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с активом Минской области, фрагмент которой публикует телеканал «Беларусь 1».

«Потерять Беларусь – это сильнейший удар по внутренней политике России», – подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что Россия также не хочет «потерять» Беларусь и экономически, так как страна является вторым после Германии покупателем российского газа и перерабатывает «огромное количество» российских нефтепродуктов.

Minval.az