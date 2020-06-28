Президент Украины Владимир Зеленский и его подчинённые нарушают главные статьи конституции страны, «предавая интересы граждан». Такое мнение в своём заявлении выразил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Поздравляя соотечественников с 24-й годовщиной принятия основного закона страны, он заметил, что правительство игнорирует нормы, изложенные в конституции.

В частности, якобы из-за действий нынешних властей страну нельзя считать «суверенным и независимым, демократическим, социальным, правовым государством», каковым она является, исходя из первой статьи. Кроме того, он уличил Зеленского в нарушении 48-й статьи, гарантирующей украинцам «право на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, включающий достаточное питание, одежду, жилище».

Также политика возмутило то, что власти проводят политику «насильственной украинизации», которая идёт вразрез с десятой статьёй основного закона, предусматривающей «свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств Украины».

— Президенту и многочисленной рати «слуг народных», пытающихся пересмотреть социальные стандарты, упразднить льготы и превратить украинцев в бесправных рабов, надо знать, что, согласно частям второй и третьей статьи 22 основного закона, «конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть упразднены», — добавил Медведчук (цитата по «Лайфу»).

Помимо прочего, он обвинил главу государства в том, что его «реформаторы медицины» продолжают реформу экс-главы Минздрава Супрун «по уничтожению здравоохранения», тогда как 49-я статья конституции гарантирует предоставление эффективного и доступного медицинского обслуживания для всех украинцев.

Председатель политсовета партии заключил, что однопартийцы Зеленского должны уяснить, что единственным источником власти в стране является украинский народ и именно он осуществляет её через органы госвласти и органы местного самоуправления.

Minval.az