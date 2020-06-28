Танец президента Беларуси Александра Лукашенко на республиканском балу выпускников в Минске попал на видео. Ролик опубликовал один из Telegram-каналов.

На кадрах видно, как белорусский лидер танцует в окружении выпускниц под украинскую песню «Ти ж мене підманула» в исполнении Таисии Повалий.



На видео попал еще один танец под любимую песню белорусского лидера.

По данным портала «Белновости», после торжественной части мероприятия Лукашенко решил остаться, чтобы станцевать с выпускниками в неформальной обстановке.

Minval.az