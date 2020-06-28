Президент РФ Владимир Путин признал, что в 90-ые годы западные страны спасли Россию от голодной смерти.

Об этом он рассказал в интервью российскому телеканалу. Видео в Twitter опубликовал журналист Дмитрий Смирнов.

«Я думаю, что Россия все переживет, все переможет и выстоит. Вопрос только – какой ценой? Если вспомнить 90-е, конечно, было бы очень тяжело. Нам же гуманитарную помощь в 90-е присылали как беднейшей стране мира. Чтобы с голоду не помирали! Вот мы как жили!» – сказал глава Кремля.

Путин: Я думаю, что Россия все переживет, все переможет и выстоит. Вопрос только — какой ценой? Если вспомнить 90-е, конечно, было бы очень тяжело. Нам же гуманитарную помощь в 90-е присылали как беднейшей стране мира. Чтобы с голоду не помирали! Вот мы как жили! pic.twitter.com/VoXI4GSKNR — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 28, 2020

Minval.az