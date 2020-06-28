Суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство Службы национальной безопасности об аресте бывшего депутата от партии «Процветающая Армения» Абраама Манукяна.

Об этом сказал адвокат Манукяна Грант Ананян.

«Это просто не укладывается ни в какую логику. Мы обжалуем решение немедленно. Судья не имел права рассматривать это дело», – цитирует «Первый информационный» Ананяна.

Абрааму Манукяну, бывшему депутату Национального собрания предъявлено обвинение в подкупе и подстрекательстве к подкупу, в соответствии с ч. 2 ст. 38-154.2 Уголовного кодекса РА. По сообщениям СМИ, арест Манукяна связан с уголовным делом генерального директора ООО «Концерн Мульти Групп» Седрака Арустамяна.

Абраам Манукян был депутатом фракции Республиканской партии Армении в 2003-2007 годах, а уже в 2012-2018 годах он был депутатом от партии «Процветающая Армения».

Minval.az