Миллионы людей могут умереть, если планету накроет вторая волна пандемии коронавирусной инфекции Covid-19, заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), добавив, что вспышка заболевания в глобальном масштабе «пока разворачивается так, как ожидали в ВОЗ».

«Сравнение с испанским гриппом (в 1918—1920 гг.) показывает, что он вёл себя точно так же, как Covid-19 ведёт себя сейчас. Летом (1918 года) он спал и ожесточённо возобновился в сентябре и октябре, в результате чего во время второй волны погибло 50 миллионов человек», — напомнил доктор Раньери Герра, помощник генерального директора ВОЗ по стратегическим вопросам, передаёт в пятницу телеканал CNN.

«Пандемия ведёт себя так, как мы и предполагали», — добавил он.

Заявления представителя ВОЗ прозвучали в связи с тем, что несколько стран Европы и в других регионах мира приступили к ослаблению национальных карантинных режимов, установленных в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Minval.az