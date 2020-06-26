Полноценное членство в НАТО является неизменной целью Грузии, страна продолжает углублять сотрудничество с Североатлантическим альянсом, заявил в пятницу глава грузинского правительства Георгий Гахария, выступая в парламенте с ежегодным отчетом.

«Мы продолжаем углублять сотрудничество во всех важных форматах. (…) Европейская и евроатлантическая интеграция, конечно же, это необратимое и основное стратегическое направление нашей страны», — заявил Гахария (цитата по «Интерфаксу»).

«НАТО является стратегическим партнером Грузии и самым важным гарантом будущей безопасности страны», — подчеркнул грузинский премьер.

Гахария назвал эффективным сотрудничество с НАТО в развитии грузинских Сил обороны и повышения обороноспособности Грузии.

В настоящее время повышение совместимости с НАТО и создание мобильных и эффективных вооруженных сил является одной из главных целей Грузии, заявил глава правительства, напомнив о текущей совместной с США программе подготовки и оснащения грузинских военнослужащих GDRP (Программа готовности обороны Грузии).

В рамках GDRP уже прошли подготовку шесть пехотных батальонов, а до конца 2021 года планируется подготовка еще трех, сказал Гахария.

Программа GDRP стартовала в мае 2018 года и подразумевает подготовку и оснащение по натовским стандартам девяти грузинских маневренных батальонов. Программа осуществляется при участии и поддержке Европейского командования США. Подготовка военнослужащих в рамках этой программы ведется при участии военных инструкторов США с акцентом на ведение оборонительных действий.

Minval.az