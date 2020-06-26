Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) добавил три новых симптома в описание коронавируса, которое опубликовано на сайте ведомства.

Так, к симптомам COVID-19 добавились заложенность носа или насморк, тошнота и диарея.

Изначально американский санитарный регулятор включил в описание лишь три общих симптома: высокую температуру, кашель и затрудненное дыхание. Затем к ним добавили озноб, дрожь с ознобом, мышечную боль, боль в горле и потерю вкуса или обоняния. Об этих симптомах часто говорили заболевшие.

«Список не включает в себя все возможные симптомы. CDC продолжит обновлять список по мере появления новых сведений о COVID-19», — говорится в сообщении центра.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировали более 2,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, почти 125 тысяч человек умерли.

Minval.az