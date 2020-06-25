Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили должен определиться, гражданином какой страны он является и где хочет работать. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Каха Каладзе.

«Саакашвили — гражданин Украины», — напомнил он, добавив, что бывший грузинский президент «там занимает какую-то должность». «Иностранный гражданин не может вмешиваться в дела другого государства», — указал Каладзе. «Это неприемлемо, и на это надо реагировать», — цитирует его Sputnik Грузия.

Необходимо, чтобы Саакашавили определился, «гражданином какой страны он является и чем хочет заниматься», отметил генсек «Грузинской мечты». Экс-президенту «никто не мешает, он может вернуться», однако в Грузии «ему обязательно придется отвечать за совершенные против народа и страны преступления», заключил Каладзе.

Minval.az