В программе «60 минут», которая выходит на государственном телеканале «Россия-1» в прямом эфире, в четверг вышел сюжет о критике оппозиционером Алексеем Навальным и его сторонниками чрезмерных, по их мнению, расходов на проведение парада Победы 24 июня.

На это обратили внимание, в частности, журналист Олег Кашин:



Журналист Радио Свобода Елена Рыковцева:



Блогер Рустем Адагамов:

На телеканале «Россия 1» подробно показывают Навального, который ругает путинский парад-карнавал. Молодцы! pic.twitter.com/Ylmq2qvRUL — Рустем Адагамов (@adagamov) June 25, 2020

и другие пользователи соцсетей.

отец включил телевизор, случайно Россия 1, а там твоё лицо Обсуждают что-то про критику парада@SobolLubov @navalny @sankldive pic.twitter.com/yngZfwstxT — артем матвеев (@artemmatveev1) June 25, 2020

Они обратили внимание на то, что, хотя в программе позицию Навального и подвергли критике, её вначале довольно подробно пересказали, представив цитаты как самого Навального, так и, например, сотрудницы Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь. А в описании фрагмента передачи на ютьюбе подробно цитируется расследование ФБК: «В частности, на доставку военнослужащих будет потрачено 290 млн рублей, а разгон облаков обойдётся бюджету почти в 113 млн рублей. Прямая трансляция мероприятия будет стоить 83,5 млн рублей, специальный международный пресс-центр – свыше 135 млн рублей, питание для журналистов, вода для участников парада, торжественный приём стоят почти 118 млн рублей, а приём иностранных организаций – почти 87 млн рублей».

Первоначально ролик был озаглавлен «Навальный посчитал, сколько стоит парад Победы в Москве». Впоследствии заголовок сменили на «Оппозиция посчитала, сколько стоит парад Победы», а имя Навального из описания убрали. Сам ролик по-прежнему опубликован в ютьюбе программы «60 минут».

«Свобода» отмечает, что Алексей Навальный крайне редко упоминается на федеральных каналах, а если упоминается, то, как правило, в негативном контексте, как подсудимый или осуждённый по уголовным делам или как человек, причастный к акциям протеста в Москве. Президент России Владимир Путин, даже отвечая на прямые вопросы, никогда не произносит фамилию «Навальный».

Сам Навальный своё «появление» в эфире ВГТРК пока не комментировал.

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