Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров», вооружённый крылатыми ракетами «Калибр», осуществляет плановый переход из Севастополя в Средиземное море. Корабль пополнит постоянное соединение ВМФ России в регионе. Об этом информирует пресс-служба Черноморского флота.

«Фрегат «Адмирал Макаров» Черноморского флота начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря», — говорится в сообщении.

В ЧФ добавили, что корабль войдёт в состав сил постоянного соединения ВМФ.

По данным пресс-службы, для экипажа «Адмирала Макарова» это уже второй переход из Чёрного моря в Средиземное в 2020 году.

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