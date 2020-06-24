Власти сепаратистской «ДНР» предложили обладателям российских паспортов, которые живут в самопровозглашенной республике, проголосовать по «путинским» поправкам к Конституции в Ростовской области России, сообщает «Донецкое агентство новостей».

Доставить желающих проголосовать на участки планируют на специальных рейсовых автобусах. Автобусы будут возить из Донецка, Ясиноватой, Горловки, Новоазовска, Снежного и Шахтерска с 25 июня по 1 июля – до избирательных участков, которые находятся в Таганроге, а также в селах Авило-Успенка, Покровское, Куйбышево.

В 2019 году, по оценке российских властей, российские паспорта оформили более 300 тысяч человек, которые жили на территории двух пророссийских сепаратистских образований на востоке Украины. Всего в сепаратистских «ДНР» и «ЛНР» в 2018 году, по данным местных властей, проживали почти 3,8 миллиона человек (в «ДНР» – 2,3 миллиона человек, в «ЛНР» – 1,4 миллиона). В апреле 2020 года Владимир Путин освободил жителей самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» от уплаты пошлины за российский паспорт.

Украина продолжает считать этих людей своими гражданами, так как подавляющее их большинство сохранили украинские паспорта и продолжают получать украинские пенсии и пособия. Украина считает раздачу российских паспортов своим гражданам незаконной и требует не признавать такие документы. «ДНР» и «ЛНР» не признаны ни одной страной Запада, но признаны такой же пророссийской сепаратистской Южной Осетией.

Голосование по поправкам к Конституции РФ назначено на 1 июля, напоминает «Настоящее время». Проголосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех. Кроме обнуления сроков Владимира Путина россиянам предлагают одобрить закрепление статуса русского языка как «языка государствообразующего народа», добавить упоминание бога и возможность создания федеральных территорий, запретить «умалять подвиг защитников Отечества» – всего 206 поправок и уточнений.

Одна из поправок касается защиты суверенитета РФ. Сенатор Андрей Клишас пояснял, что эта «путинская» поправка к Конституции нужна России для того, чтобы «никто не мог всерьез внести поправку в законодательство, по которой Крым передается Украине».

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