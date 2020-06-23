Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев уведомил, что его подзащитный из-за смертельной аварии в центре столицы пообещал бросить пить. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Защитник сообщил, что Ефремов никогда не нарушал скоростной режим. По словам юриста, раньше артиста даже не привлекали к административной ответственности.

«Я виделся с ним вчера. Он еще не отошел от шока, он на шесть килограммов похудел, плохо спит. Он просто очень сильно переживает. Сказал, что больше пить никогда не будет и за руль никогда не сядет», — рассказал Пашаев.

Также адвокат заявил, что публикации СМИ о том, что Ефремов якобы пытался совершить самоубийство, являются фантазиями.

Minval.az