Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении закон о праве на упрощенную процедуру получения гражданства РФ для иностранцев, имеющих совершеннолетних детей-россиян, информирует «Интерфакс».

Закон предусматривает для проживающих в России иностранцев и лиц без гражданства право получить гражданство РФ в упрощенном порядке (без соблюдения условия о сроке проживания), если они имеют дееспособных сына или дочь, достигших возраста 18 лет и являющихся гражданами РФ.

Закон также предусматривает обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию для иностранных граждан и лиц без гражданства, приобретающих гражданство РФ, в отношении которых обязательная государственная дактилоскопическая регистрация не проводилась.

Полномочиями по проведению такой регистрации наделяется МВД РФ и его территориальные органы.

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