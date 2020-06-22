Украинская сторона продолжит сокращать количество соглашений с Россией, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднарь в интервью «Укринформ».

В настоящее время действуют около 300 российско-украинских соглашений, однако МИД Украины продолжает проводить ревизию с целью оставить минимальное необходимое количество документов, отметил Боднарь.

При этом, по словам замминистра, украинская сторона «не идет на радикально-эмоциональные шаги», которые могли бы навредить гражданам страны.

Minval.az