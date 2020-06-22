В Алматы в последнее время резко ухудшилась ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекции, заявил главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин. Он подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в большей мере зависит от самодисциплины горожан. Об этом сообщает МИА «Казинформ».

Жандарбек Бекшин отметил, что на сегодня в Алматы зарегистрировано свыше 3 тыс. случаев заражения COVID-19. Поэтому, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции, помимо действующих ограничительных мер были приняты дополнительные.

«Не секрет, что основными местами заражения коронавирусом являются места с массовым скоплением людей и общественный транспорт, где происходит заражение путем близкого контакта человека к человеку, которого практически невозможно избежать. Именно поэтому было решено ограничить доступ к общественным местам на эти выходные и провести там массовую дезинфекцию. Хочу напомнить, что дезинфекция является основой профилактики коронавируса, и в это понятие также входит соблюдение личной гигиены, частое мытье рук, проведение влажной уборки дома с применением дезинфицирующих средств и проветривание помещений», – объяснил Бекшин.

Ранее он проинформировал граждан Алматы о текущей ситуации по тестированию. По его словам, в городе работает шесть лабораторий, чья мощность достигает 4 тыс. исследований в сутки.

«Если ранее услуга платной лабораторий не пользовалась спросом, то буквально в последнюю неделю спрос резко увеличился. Некоторые граждане по 3-4 раза в месяц делают исследования. Есть объективные причины», – сказал он.

Он добавил, что ряд лабораторий приостановил работу: КДЛ «Олимп», Национальная лаборатория. По его словам, в настоящее время работает филиал Национального центра экспертизы (мощность составляет 1000 исследований).

«С нашими корейскими партнерами также имеются проблемы с доставкой из-за того, что авиарейсы нерегулярные. Они ожидают на следующей неделе получить еще расходники, у них сейчас достаточно тестов, 57 тысяч. К тому же, они еще один пункт для забора тестов открывают в районе «Халык Арена». Это аналогично пункту, который имеется в районе Нурлы Тау», – заявил он. Бекшин добавил, что в понедельник заработает лаборатория КДЛ «Олимп», а со среды – MPK Clinic.

Ранее сообщалось, что в Казахстане усилены ограничительные меры на период выходных дней 20-21 июня.

Minval.az