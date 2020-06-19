Инициативная группа граждан Алматы подала в суд исковое заявление об отмене ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, сообщает Sputnik Казахстан.

Как сообщил адвокат Жангельды Сулейманов, инициативная группа в составе порядка 100 человек, решивших, что карантин нарушает их гражданские права, обратилась к нему еще в начале июня. Сулейманов предложил обратиться с исковым заявлением, оспаривающим постановление главного санврача Бекшина от 11 мая о сохранении карантинных мер, в суд.

Данным иском граждане, опасающиеся потери дохода, требуют, чтобы в случае прогнозируемой 2-3-й волны коронавируса в сентябре-октябре 2020 года их опять не закрыли по домам и лишили возможности работать и зарабатывать, свободно передвигаться по городу, детям ходить в школы и детские сады, посещать любые места и мероприятия в городе.

«Мы не против карантина. Мы против необдуманных, абсурдных, незаконных мер. Карантин должен быть с человеческим лицом. Он должен быть равным для всех, а у нас нет логики, нет связи», — заявил Сулейманов.

Иск был подан в Медеуский районный суд Алматы в четверг вечером, 18 июня. Помимо Жангельды Сулейманова, интересы алматинцев в суде также будут представлять такие юристы, как Станислав Лопатин, Жанибек Башанов, Ануарбек Скаков и Антон Самохин.

«18 июня в 21:08 я подал заявление в суд от группы алматинцев об отмене постановления Бекшина о карантине. Это первый массовый иск в Казахстане против карантина», — сказал адвокат Сулейманов.

По закону, в случае подачи заявления в суд на решение госоргана, такое решение приостанавливает действие до вступления в силу решения суда, так как это постановление является правовым актом индивидуального применения, говорит Сулейманов. Он ссылается на пункт 4 статьи 65 закона Казахстана «О правовых актах» — подача заинтересованными лицами заявления об отмене правового акта индивидуального применения в суд приостанавливает действие правового акта до принятия соответствующего решения.

Minval.az