Президент РФ Владимир Путин в статье «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» оправдывает «агрессивную внешнюю политику» СССР. Такое заявление опубликовал МИД Латвии.

Министерство «категорически отвергает» суждение российского президента о законности присоединения Латвии, Литвы и Эстонии к Советскому Союзу, сказано в заявлении.

«Балтийские страны были оккупированы и аннексированы противоправно, с применением угроз и военных провокаций. СССР нарушил свои установленные в международных договорах обязательства и осуществил акт агрессии», — цитирует «Медуза» заявление МИД Латвии.

Статья Путина к 75-летию Победы вышла в американском журнале The National Interest 18 июня (на русском языке ее можно прочесть на сайте Кремля).

В статье российский президент среди прочего пишет, что «вступление в СССР [Латвии, Литвы и Эстонии] было реализовано на договорной основе, при согласии избранных властей. Это соответствовало нормам международного и государственного права того времени».

Minval.az