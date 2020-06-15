В китайском городе Баодин, который находится в соседней с Пекином провинции Хэбэй, из-за вспышки коронавируса на оптовом рынке Пекина ввели военное положение. Об этом со ссылкой на данные властей сообщил NBD.

Решение власти приняли из-за близкого расположения Баодина к Пекину и «крайне тесного» грузового сообщения и активного перемещения людей между городами.

В Баодине проживают более 11,5 млн человек. Город расположен в 140 км от Пекина.

Оптовый рынок «Синьфади», который находится в пекинском районе Фэнтай, закрыли 13 июня после того, как у нескольких его сотрудников обнаружили коронавирус. По данным властей, из 517 человек, посетивших рынок, заразились 45.

На фоне вспышки коронавируса в Фэнтае также ввели режим военного положения. Под контролем находятся 11 жилых комплексов вокруг рынка, а для жителей действует режим самоизоляции, отмечает РБК.

Первая вспышка коронавируса произошла в китайском Ухане в конце прошлого года, после чего заболевание распространилось по миру. В городе был введен жесткий карантин, который сняли только в начале апреля.ğ

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