Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в детстве был хулиганом, воровал соседские яблоки и любил играть в хоккей. Об этом он сообщил представителям всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия» во время акции «Я люблю Россию», приуроченной к Дню России.

«Детство обычное, как и у всех. Знаете, и хулиганил, и во дворе зимой в хоккей играл, и летом лазили соседские яблони обдирали», — цитирует РБК Пескова. Он добавил, что не читал столько книг, сколько требовали его родители, и сейчас жалеет об этом. По словам пресс-секретаря, во взрослой жизни ему не хватает свободного времени на чтение.

«И родители все время меня пытались пристрастить, и этом им удалось, к спорту. Я занимался и немножко баскетболом, и больше занимался настольным теннисом», — отметил представитель Кремля. Песков заявил, что сейчас старается не терять форму и раза три-четыре в неделю заниматься спортом.

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