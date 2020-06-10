В Беларуси по состоянию на 10 июня зарегистрировано 51 тыс. 66 человек с положительным тестом на коронавирус, прирост за последние сутки составил 801 человек, говорится в сообщении Минздрава страны.

«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 288 (на 9 июня — 282) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

По данным Минздрава, на 10 июня выздоровели и выписаны 25 тыс. 667 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 9 июня — 24 тыс. 506 человек). Таким образом, за сутки число выздоровевших увеличилось на 1 161 человека.

Всего было проведено 659 тыс. 565 тестов на коронавирусную инфекцию (плюс 15,4 тыс. за последние сутки), сообщили в министерстве.

Minval.az