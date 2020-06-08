Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии обеспечили контроль над стратегически важным городом Тархуна не за счет военного превосходства.

Об этом сказал пресс-секретарь лидера незаконных вооруженных формирований с востока Халифы Хафтара Ахмед аль-Мисмари в интервью саудовскому телеканалу «Hades», передает Anadolu.

По его словам, ряд стран выступали гарантами того, что силы ПНС не продвинутся дальше 60 километров от Триполи и после этого начнутся переговоры в формате 5+5, однако все обещания остались на словах. Эти государства разочаровали нас, отметил аль-Мисмари.

Он отметил, что сторонникам Хафтара пришлось изменить стратегию после вмешательства Турции и использования турецкими военными различных видов вооружения.

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