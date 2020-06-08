Как уже сообщал «Минвал», сотрудники службы госбезопасности Грузии опросили главу Высшего управления мусульман Миртаги Асадова по делу о разжигании розни между грузинами и азербайджанцами в Квемо-Картли и Кахетии. По его словам, вопросы касались, в частности, реставрации памятника Нариману Нариманову.

Опрос Асадова, как пишут «Новости-Грузия», продолжался около четырех часов, по окончании его глава высшего управления мусульман Грузии заявил, что подписал документ, запрещающий разглашать детали. При этом он все же рассказал о некоторых вопросах, которые задавали ему сотрудники ведомства.

«Основные вопросы были связаны с регионом, но я подписал документ о неразглашении, пока не завершится расследование. Вопросы были о текущих процессах в регионе, в том числе о событиях вокруг памятника Нариманову», — сказал Асадов.

В Квемо-Картли и Кахетии есть люди, которые намеренно разжигают противостояние между этническими грузинами и азербайджанцами, заявила 30 мая Служба госбезопасности Грузии. «Эти люди выступают в негативном контексте с публичными заявлениями, которые имеют патриотические мотивы. Что создает опасность мирному проживанию с этническими азербайджанцами», – сказано в сообщении Службы госбезопасности.

По словам руководителя неправительственной организации «Союз азербайджанских женщин» Лейлы Сулеймановой, несмотря на то, что в Марнеули жизнь идет своим чередом, некоторое напряжение чувствуется. Связано оно, по словам Сулеймановой, с установленным в центре Марнеули памятником Нариману Нариманову.

Напряжение среди жителей Марнеули стало нарастать после проповеди одного из священников грузинской православной церкви, который 24 мая заявил о необходимости демонтажа памятника Нариманову. Однако вместо этого памятник отреставрировали, рассказала Сулейманова корреспонденту «Кавказского узла».

Местные этнические азербайджанцы выступают за существование памятника Нариманову из-за того, что он родом из деревни под Марнеули, и они его считают своим земляком, пояснила Сулейманова. «Большинство считают Нариманова своим земляком и говорят, что он не настолько отрицательная личность, как говорят об этом», – сказала она.

Minval.az