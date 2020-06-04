Начальник Генерального штаба ВС Артак Давтян прокомментировал ситуацию в направлении Нахчыванской Автономной Республики азербайджано-армянской границы. В интервью «Арменпресс» Давтян отметил, что на данном участке наблюдается некоторая напряженность, признав, что «действительно число обстрелов возросло».

Он заявил, что в связи с этим Армения стянула дополнительную технику к границе.

Ранее ереванская газета «Грапарак» писала о том, что из-за выстрела с азербайджанской стороны со стороны Нахчывана сгорел автомобиль «Ниссан патриот» командира батальона одной из армянских воинских частей. Издание утверждало, что выстрел был со стороны Нахчывана, «с того участка границы, с которого Азербайджан после 2018 года продвинул свои позиции вперед».

Издание также утверждает, что 10 апреля, был зарегистрирован еще один подобный случай. Тогда, по версии газеты, «из-за выстрела» Азербайджана сгорела машина марки «УАЗ» заместителя командира воинской части. Фактически для Азербайджана передвижение армянских позиций стало хорошо видимым и доступным, отметило издание.

В июне 2018 года пресс-служба Отдельной общевойсковой армии НАР сообщила, что село Гюннют Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики, оккупированное армянскими вооруженными формированиями в 1992 году, спустя 26 лет вновь перешло под контроль азербайджанской армии — вместе с находящимися вокруг него стратегическими высотами. Вооруженные силы Азербайджана заняли более выгодные позиции, освободили от оккупации гору Хунут, возвышенность Агбулаг, а затем горы Гызылгая и Мехридаг. Также, под контроль азербайджанской армии перешло село Арпа в Даралаязе (ранее переименованное армянской стороной в Арени). Всего под контроль ВС Азербайджана перешли свыше одиннадцати тысяч гектаров земли, восемь тысяч из которых пригодны для земледелия. И самое главное, возвышенность Гызылгая, находящаяся в окрестностях села Гюннют, позволяет азербайджанской армии контролировать автомобильную дорогу Ереван-Ехегнадзор-Горис-Лачын-Ханкенди. Под огневым контролем находится и дорога на Мегри.

Minval.az