Президент США Дональд Трамп объявил, что мобилизует тысячи сотрудников правоохранительных органов и солдат военной полиции, чтобы прекратить «беспорядки и беспредел, которые распространились по всей нашей стране», сообщает Голос Америки.

«Мы прекратим это сейчас. Я настоятельно рекомендовал правительству каждого штата развернуть Национальную гвардию в достаточном количестве, чтобы мы доминировали на улицах», – сказал президент Трамп.

Глава Белого дома добавил, что мэры городов и губернаторы штатов «должны создать подавляющее присутствие правоохранительных органов, пока насилие не будет подавлено».

«Если город или штат откажется предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и имущества их жителей, то я разверну армию Соединенных Штатов и быстро решу проблему за них», – подчеркнул Трамп.

«Вы должны арестовать людей, вы должны выслеживать людей, вы должны посадить их в тюрьму на 10 лет, и вы больше никогда не увидите эту дрянь снова», – цитируют Трампа американские СМИ.

Президент также сообщил, что он «является союзником всех мирных демонстрантов».

Перед выступлением Трампа в Розовом саду полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули для разгона мирной демонстрации.

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