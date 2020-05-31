Костромской парикмахер Владислав Демидович сильно соскучился по работе и сразу после снятия ограничений устроил 48-часовой беспрерывный марафон мужских стрижек и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

За двое суток он постриг 80 человек, пишет «Спутник». Все добровольцы получают услуги абсолютно бесплатно, входят в салон по одному, а после них дезинфицируют рабочее место.

Но Демидович уверен, что это не предел его возможностей. Парикмахер уже заявил, что намерен установить новый рекорд — стричь будет дольше. Для него это не составит труда, поскольку он умудряется есть прямо во время работы, правда в его рационе — шоколадные батончики и фруктовое пюре.

Minval.az