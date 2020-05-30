За прошлый год семья президента Владимира Зеленского заработала 28602468 грн ($1065664,46). На эту сумму они заплатили 3600000 гривен ($134128,01) налога. Об этом свидетельствуют данные декларации главы государства, которую он обнародовал за день до окончания необходимых сроков представления, пишет «Зеркало недели. Украина».

Известно, что с мая прошлого года Владимир Зеленский уже не занимается предпринимательской деятельностью и живет на государственную зарплату. Таким образом, на посту президента он за год заработал 208787 грн ($7778,94). А вот у жены президента Елены Зеленской зарплата выросла.

Minval.az