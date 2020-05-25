Премьер-министр Израиля и лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху подтвердил в понедельник, что еврейское государство намерено начать осуществление шагов по аннексии частей Западного берега реки Иордан в июле 2020 года в соответствии с коалиционным соглашением, подписанным им с лидером «Кахоль-Лаван» Бени Ганцем. Соответствующее заявление глава кабмина сделал во время заседания парламентской фракции «Ликуд» в здании Кнессета (парламента страны), сообщает ТАСС.

«В отношении распространения суверенитета (на части Западного берега — прим. ред.) у нас есть оговоренный срок — июль — и мы не намерены его менять», — цитирует высказывания Нетаньяху радио Kan. Он отметил, что речь идет об «исторической возможности», которую предоставляет мирный план президента США Дональда Трампа, и что ее «нельзя упускать».

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