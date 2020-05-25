8 мая 2018 года в Армении завершилась «бархатная революция». Как это уже бывало неоднократно, она велась под антикоррупционными лозунгами. Прошло два года, интересно посмотреть, чего же добились «революционеры», как выполняют свои же обещания. Об этом пишет издание The Moscow Post.

«Минвал» ниже публикует расследование издания без изменений и сокращений:

Премьер Армении Никол Пашинян начал кампанию против представителей бизнес-элиты страны, прежнего руководства и… российских активов. Все эти действия преподносятся населению, как борьба с целью возвращения «украденных денег» в это непростое для Армении время, чтобы спасти экономику, которая начала трещать по швам из-за простоя экономики в период пандемии коронавируса.

В одном из своих выступлений в прошлом году Пашинян обещал «уложить на асфальт» олигархов и отнять все награбленное.

И вернул… По официальным данным, аж целых 80 миллионов долларов возвращено государству от антикоррупционной политики. А ведь показатель теневой экономики в период президентства Сержа Саргсяна составлял не менее 40%, то есть 400 млн. долларов чистого коррупционного дохода в год. Помножим это на десятилетие президентства Саргсяна – и получим 4 млрд. долларов. То есть, явно не 80 млн, которыми бравирует премьер Армении. Возникает резонный вопрос — куда же делись основные суммы, экспроприированные у коррупционеров и олигархов?!

Презумпция невиновности? – Не слышали…

Ереванские эксперты указывают, что новая волна антикоррупционной кампании имеет больше политический контекст — целью ставится арест зятя второго президента Армении Микаэла Минасяна и бывшего главы Службы Национальной Безопасности Артура Ванецяна. Нарушая принцип презумпции невиновности, офис премьера уже навесил на них ярлыки коррупционеров и вменяет им кражу сотен миллионов долларов. В словесной перепалке, которая разворачивается сейчас в медийном пространстве Армении, отметился и шурин Пашиняна, депутат Парламента Грач Акопян, обвинивший бывшего главу СНБ в том, что последнего завербовала разведка иностранного государства, и это стало причиной его отставки.

Конечно, страна не была упомянута, но все в Армении посчитали, что, возможно, речь идет о России. Но если эти обвинения стали достоянием общественности и явились основанием для премьера, чтобы снять с должности главу спецслужбы, тогда почему же Артур Ванецян до сих пор на свободе?!

Скромные успехи в борьбе с матерыми коррупционерами можно было бы списать на неопытность бывшего журналиста Пашиняна. Но тут как гром среди ясного неба раздалось заявление загнанного в угол Микаэла Манасяна о коррупционном механизме «революционных трибунов». Это заявление пролило свет на целый ряд вроде бы безобидных фактов, однако если их сложить в одну картинку, то вырисовывается коррупционная система, основным фигурантом которой является супруга премьера – Анна Акопян.

Схемы пополнения семейного бюджета

В своем видеозаявлении, Микаэл Минасян сообщает, что провел в Риме встречу с тогда еще главой СНБ Армении Ванецяном. Тот сообщил, что целью встречи является донесение месседжа Пашиняна, что Минасян должен перевести денежную сумму на счета фондов, подконтрольных Анне Акопян. Было обещано, что имя Минасяна не будет фигурировать в каких-либо антикоррупционных кампаниях. А сам Минасян не должен возвращаться в Армению.

Процесс с коррупционными скандалами в Армении набирает обороты, крупные компании попадают под уголовное преследование, акционеров заставляют распрощаться со своими долями в пользу или государства или частных лиц, близких к семье премьера Армении.

По мнению ряда экспертов, Анна Акопян осуществляет сливы в прессе, в основном, в возглавляемой ею газете «Айкакан Жаманак» и в то же время она стала эффективным «решалой» проблем предпринимателей. Изменив законодательство о фондах, правительство Армении разрешило благотворительным фондам заниматься экономической деятельностью.

Это позволило учрежденным Анной Акопян благотворительным фондам «Мой шаг» и «Город улыбок» официально становиться дольщиками в успешных бизнес сферах Армении. Единственным, что осталось вне поля зрения правительства Армении это транспарентность источников пожертвований в фонды. Сама Акопян так прокомментировала вопрос об источниках пожертвований: «Для меня лично происхождение денег не имеет значения. Какие бы это ни были деньги, мы все равно используем их в самых добрых, самых правильных, самых полезных целях. Эта сумма, которая досталась кому-то какими-то способами, если и останется у него, то не будет полезней, чем если дойдет до нас».

Возникает вопрос: а не являются ли созданные под патронажем Акопян фонды инструментом, с помощью которых можно было «откупиться» от преследования?

Если ответ окажется утвердительным, то, выходит, была создана инфраструктура под чутким руководством супруги премьера, посредством которой бывшие олигархи могли «покупать право» продолжать бизнес в Армении. Оставшиеся в опале олигархи становились объектом уголовного преследования со стороны правоохранительных структур, однако те, кто заплатил, продолжают работать в различных сферах экономики, сохраняя монопольные позиции.

Поддержавший еще самые первые митинги в центре Еревана в мае 2018 года Гагик Царукян и его семья вносили пожертвования в фонды именно в преддверии крупных политических событий. К примеру пожертвования дочерей Г.Царукяна произошли до парламентских выборов и в итоге именно партия Царукяна смогла стать третьей по числу депутатов. Причем правоохранительные структуры закрывали глаза на по сути открытый подкуп избирателей, что вряд ли возможно, без молчаливого согласия премьера Армении.

Между прочим, уже распространяется информация, что сын олигарха Самвела Алексаняна собирается жениться на старшей дочери премьер-министра и закрепить бизнес партнерство брачным союзом. Сам Пашинян недавно участвовал на свадьбе дочери богатейшего олигарха Гагика Царукяна с сыном другого олигарха Хачатура Сукиасяна.

Лично поздравив молодоженов, он предоставив их родителям законопроект, согласно которому иранский цемент облагался дополнительными пошлинами, а это создало благоприятную конъюнктуру для крупнейшего цементного завода Гагика Царукяна.

Точно так же поступили с Самвелом Алексаняном, который потратился на предвыборную кампанию шурина Пашиняна, брата Акопян, депутата Парламента Грачья Акопяна. Правительство Армении поспешно предоставило текстильному предприятию Алексаняна таможенные пошлины.

Союз родственников семьи премьера и послушных олигархов, которые в одночасье стали «добропорядочными предпринимателями» дают о себе знать и в криминальной хронике. Так, имя родного брата Анны Акопян фигурирует и в нашумевшем скандале с 40 тоннами контрабандной сигаретной продукции, которая перевозилась самолетом и была арестована со стороны российских правоохранителей. И здесь наряду с братом Анны Акопян фигурирует имя того же Хачатура Сукиасяна и племянника самого Пашиняна, также депутата Парламента Сипана Пашиняна.

Анна Акопян во всей этой конфигурации играет основную роль. Именно вокруг нее формируется состав послушных бизнесменов. Супруга премьера имеет большое влияние на мужа и не довольствуется исполнением бутафорной роли первой леди. Акопян формирует вокруг себя образ деловой женщины с волевым характером. Тонко играя на эмоциональности премьер-министра, она с легкостью противопоставляет его неугодным чиновникам и бизнесменам, а с другой стороны, способствует умалчиванию проблем, которые возникают в ее команде.

Всё новое это хорошо забытое старое

Несомненно финансовые средства следует инвестировать в дальнейшем, и если посмотреть на процесс беспрецедентного оттока капитала из Армении, то можно сделать выводы, где госпожа Акопян хранит добытые миллионы. В 2018 году отток капитала из Армении составил более 1,2 млрд долларов, и эту цифру многие эксперты связывали с тем, что в революционный год крупные бизнесмены вывозили капитал. Однако в 2019 году отток капитала составил 1 млрд. долларов. Чьи же деньги вывозятся из Армении, а это почти треть госбюджета?

Посмотрев на официальных партнеров благотворительных фондов «Мой Шаг» и «Город улыбок» в банковском секторе можно предположить, посредством каких финансовых институтов реализуются переводы денег, принадлежащих семье Пашинян-Акопян. Корпоративный партнер фондов AmeriaBank, обладающий большим опытом в отмывании денег посредством переводов в офшорные зоны.

По данным телеграм-канала «Компромат СНГ» в Брюсселе в конце прошлого года был распространен доклад, где указывалось, что семья Пашинян-Акопян вывезла из Армении более 1,5 млрд евро. В Докладе отмечалось, что крупные бизнесмены, укрываясь от преследования со стороны семьи премьера, перечисляют крупные суммы на ее зарубежные счета и символические суммы на счет фондов, которые она патронирует.

Интересно, что в прошлом году предметом дискуссий стали зарубежные визиты супруги премьер министра. По некоторым данным можно предположить, что данные поездки используются в основном с целью инвестирования финансовых средств в зарубежные бизнес проекты. Супруга премьера Армении заинтересована в покупке недвижимости в Европе и вложениях в ювелирную сферу. Другим направлением является Канада, премьер министра которой Пашинян устроил теплый прием в 2019 году во время визита Трюдо в Ереван. Пашинян называет премьера Канады другом, и видимо, семья Пашинян-Акопян стремится легализовать свои финансы в спокойной гавани североамериканской страны. По утверждениям Телеграм-каналов во время визита в Канаду Анна Акопян больше времени провела на встречах с риелторами дорогой недвижимости, нежели на официальных мероприятиях.

Красиво жить не запретишь…

Появившиеся миллионы повлияли и на уклад жизни руководства Армении. Вспомним, как после «революции» семья Пашинян-Акопян демонстрировала аскетичный образ жизни, они катались на велосипеде, фотографировались спящими на траве. Однако уже через год в семейной жизни премьера люкса стала больше. Загородная резиденция премьера была заново отремонтирована за государственный счет и это обошлось в 2 млн. долларов, был обновлен автомобильный парк на общую сумму в 540 000 долларов, визиты в США и Канаду обходились госбюджету в 350 000 только за аренду самолетов. Концерт, некогда всемирно известного «Jamiroquai» также оплачивался из государственной казны и обошелся в 1 миллион долларов. Круги, близкие к семье премьера в разговорах замечали, что концерт был прихотью Анны Акопян, которая этим хотела отметить первый «нажитый непосильным трудом» миллиард.

Вместо заключения

Следственные структуры Армении обещали изучить заявления Микаэла Минасяна и Артура Ванецяна о коррупционных схемах семьи Пашинян-Акопян. Однако в Армении понимают, что любое решение, которое будет не по нраву премьера, вызовет его негативную эмоциональную реакцию. А мстить Пашинян умеет, достаточно посмотреть на участь бывшего президента Кочаряна, который более 500 дней содержится в заключении, а судебный процесс никак не завершится. Даже поручительство Католикоса Гарегина не возымели эффекта и Кочаряну было отказано в освобождении на поруки в очередной раз. Ни один судья не посмеет начать уголовное дело против семьи премьера, хотя фактов уже набралось не на один том. Пример арестов родственников главы Конституционного Суда Грайра Товмасяна и открытый наезд на все структуры судопроизводства вынуждают судей клепать нужные премьеру приговоры.

Minval.az